Mom Lab festeggia il primo anno di attività - Password Magazine

JESI – Mom Lab compie un anno di attività. Prima candelina sulla torta per il laboratorio di sartoria in via Erbarella nato dalla creatività e dal talento artigianale di Monica Massaccesi.

Un’attività che non si occupa solo di riparazioni e ritocchi decorativi ad abiti e scarpe ma anche di vendita degli articoli della linea personale Mom.

«Facendo un bilancio – spiega la titolare Monica – sono felice di come sta andando l’attività. Dalle riparazioni agli abiti su misura, c’è sempre molto da fare. Ovviamente, non manca mai il tempo per la creatività: la mia linea vede la realizzazione di sempre nuove borse e accessori, con l’aggiunta anche di qualche capo di abbigliamento. In cantiere anche altri progetti per la nuova stagione: ho molte idee e sto lavorando anche per avviare nuove collaborazioni con altri artigiani. Sono molto soddisfatta».

Fino al 10 dicembre, per festeggiare il primo anno di attività, Mom Lab riserva il 20% di sconto su diversi articoli, per originali idee regalo in vista del Natale.

«Mom Lab – conclude Monica – nasce per non essere una semplice sartoria ma un luogo dove aggiungere quel tocco di creatività che restituisce vita agli indumenti: anche un piccolo ritocco può diventare una decorazione o un ricamo capace di farci sentire unici».