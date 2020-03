Mondo della cultura in lutto, addio al professor Antonio Ramini

JESI – Addio ad Antonio Ramini, figura di altissimo profilo della nostra città che in tantissimi conoscevano e stimavano per le sue grandi doti umane e professionali.

«La sua scomparsa è una triste notizia – fa sapere il sindaco Massimo Bacci -. Per decenni insegnante di lettere al Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”, fondatore e presidente della Libera Università degli Adulti di Jesi, il prof. Ramini ha rappresentato per generazioni di studenti, e non solo per essi, uno straordinario punto di riferimento in ambito culturale ed umanistico.

Sempre attento e sensibile alle vicende della nostra Comunità, non ha mai mancato di dare più volte la propria disponibilità per le iniziative proposte dal Comune – l’ultima delle quali legata al titolo di Città Regia – o da altri enti ed associazioni ogni qualvolta gli veniva richiesto.

Alla moglie Katia Mammoli ed ai figli i sentimenti di affettuosa vicinanza».