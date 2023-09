Jesi firma il protocollo contro povertà educativa e divario digitale - Password Magazine

JESI – È stato firmato stamattina, presso la sede del Comune di Jesi, il protocollo d’intesa per il contrasto della povertà educativa e il superamento del digital divide. Sottoscritto dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo, da Daniele Lombardo del gruppo TeamSystem s.p.a. e dalla presidente di Asp Ambito 9 Gianfranca Schiavoni, il protocollo impegna la tech company italiana a donare agli studenti delle scuole jesine, a partire dal maggio 2023, 30 computer non più utilizzabili in contesto aziendale ma in condizione di regolare funzionamento.

Un progetto accolto con entusiasmo dal Comune di Jesi e dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo: “Oggi non avere a disposizione un computer costituisce un ostacolo effettivo al percorso formativo delle nuove generazioni, al pari di non avere carta e penna. Ecco perché ricevere in dono questa strumentazione informatica aiuterà molti studenti in condizioni di svantaggio, costituendone un valido sostegno”.

Sarà compito dell’Asp individuare, nel territorio di Jesi e Vallesina, i nuclei familiari in situazione di fragilità economica e sociale ai quali verranno destinati i pc e, in caso di necessità, saranno rivolte attività di alfabetizzazione informatica da parte di TeamSystem. Un sentito ringraziamento è stato espresso, a questo riguardo, dalla presidente di Asp Ambito 9 Gianfranca Schiavoni: “Sin dal Covid gli strumenti informatici sono diventati i principali mezzi di apprendimento e si è accentuata la distanza tra le famiglie che ne dispongono e quelle in condizione di disagio. Questo servizio a 360°, che comprende anche corsi di alfabetizzazione informatica e assistenza tecnica, è un’opera di democrazia di valore inestimabile”.

A confermarlo Daniele Lombardo, direttore marketing, relazioni istituzionali e comunicazione della TeamSystem: “Speriamo possa essere un importante passo per contrastare la povertà educativa, abbracciando i principi dell’economia circolare e del riutilizzo delle risorse. Come TeamSystem crediamo nel digitale e nel talento dei giovani, puntando su territorio e sostenibilità”.

Un ringraziamento finale viene dal presidente del consiglio comunale Luca Polita, rivolto ai tre firmatari, ma anche a Mauro Torelli (Dirigente area servizi al cittadino) che ha redatto il protocollo, ad Alessandro Gianfelici, dal quale è nata l’idea della donazione, e a Stefania Pesola della TeamSystem: “Questo progetto vuole superare il gap di accesso ai mezzi tecnologici e di comunicazione. Un ragazzino che oggi non ha un computer rischia di essere escluso dalla società di domani e di trasformare la sua povertà educativa in povertà economica”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri