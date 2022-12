Pnrr, firmato protocollo d’intesa tra Comune di Fabriano e Guardia di Finanza - Password Magazine

FABRIANO – È stato siglato oggi un importante protocollo d’intesa tra il Sindaco di Fabriano, Avv. Daniela Ghergo e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, Gen.B. Carlo Vita, finalizzato al rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi pubblici, sia economici che finanziari, a danno delle misure di sostegno e incentivo derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Programma di investimento comunitario Next Generation EU, attraverso il PNRR ed il relativo Fondo Complementare di matrice nazionale, ha destinato all’Italia risorse finanziarie ingentissime, che dovranno essere impiegate nel breve periodo e che responsabilizzano fortemente sia le Amministrazioni centrali, quali primarie Autorità di Gestione dei fondi, che le amministrazioni periferiche, quali soggetti attuatori delle progettualità sul territorio. A tal riguardo è stato istituito un dispositivo che prevede, che gli Stati membri debbano adottare ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare casi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppi finanziamenti, lesivi degli interessi finanziari dell’Unione. Il protocollo d’intesa siglato oggi si muove con la consapevolezza che un intervento dalla portata epocale come il PNRR, volano per il rilancio e la crescita del Paese, richieda una vera sinergia tra le Amministrazioni. Tale intesa, ha quale obiettivo quello di assicurare un flusso reciproco di notizie e di dati utili, al fine di una maggiore efficacia nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, mirando a rafforzare tutte le iniziative a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al PNRR, attraverso la prevenzione al fine di assicurare la legalità economica e finanziaria nell’ambito del territorio di riferimento.

In concreto, il protocollo prevede uno scambio di informazioni e notizie ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria di cui il Comune sia venuto a conoscenza, segnalando gli interventi, i realizzatori o esecutori che presentino particolari elementi di rischio, per le autonome attività di analisi e controllo di competenza della Guardia di Finanza quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, ovvero ogni attività volta a contrastare condotte illecite di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche, truffa, frode nell’esecuzione di contratti pubblici. Si aggiunge quindi un ulteriore importante strumento a tutela del sistema economico nazionale affinché l’opportunità rappresentata dal PNRR, possa far conseguire gli obiettivi di crescita ed il consolidamento economico che lo stesso si prefigge. La durata di tale protocollo è prevista fino al completamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.