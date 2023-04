Riaperta dopo cinque anni la scuola Martiri della Libertà - Password Magazine

JESI – La scuola Martiri della Libertà è ritornata, questa mattina, nella sede di via Asiago dopo cinque anni.

«Un’emozione da primo giorno di scuola! – è il commento del sindaco Lorenzo Fiordelmondo -. Ho voluto ringraziare personalmente il dirigente Rossi, il personale scolastico e le famiglie per la collaborazione dimostrata. In tutte le classi abbiamo portato in dono un quadretto con una filastrocca di Gianni Rodari, e una letterina con l’augurio di un sereno rientro a scuola».