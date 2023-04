Festival Pergolesi Spontini 2023 e Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi, presentati oggi i programmi - Password Magazine

JESI- La Fondazione Pergolesi Spontini presenta il XXIII Pergolesi Spontini Festival e la 56^ Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi, una lunga stagione musicale da luglio a dicembre, con titoli del grande repertorio e novità assolute, che vede la collaborazioni di Comuni ed Enti del territorio ed Enti nazionali ed internazionali, sotto la direzione artistica di Cristian Carrara.

«La programmazione di queste attività è stata fatta con grande entusiasmo, forti del successo della stagione dello scorso anno – spiega Lucia Chiatti, Direttore Generale della Fondazione Pergolesi Spontini – Se il covid aveva cambiato abitudini e provocato un senso di sofferenza per la mancanza dello spettacolo dal vivo, dal momento che questo è ritornato fruibile, il pubblico ha trovato nuovo entusiasmo per potersi affacciare a queste produzioni. Anche il target, leggermente di età inferiore alla media, ci dice che il nostro lavoro è nella direzione giusta. La produzione mira ad affiancare alla tradizione l’innovazione, abbiamo voluto sempre provare nuovi titoli e nuove produzioni, il festival spazia in un ventaglio vario di attività. Un’altra sfida è proporre lo spettacolo dal vivo, la musica e la lirica anche ai bambini, perché vogliamo che lo spettacolo sia fruibile da tutti con linguaggi diversi.

I ragazzi sono al centro della produzione lirica anche su altri fronti, lo abbiamo visto con il Concorso Svoboda, in cui scenografi e costumisti escono da un concorso per bienni di Accademie delle Belle Arti, abbiamo una collaborazione con il Centro Studi Italiani di Urbania, che collabora con artisti statunitensi di Atlanta, che mira a mettere in scena un’opera in seguito ad un percorso di formazione. I giovani sono anche al centro della nostra attenzione come pubblico, con il progetto Musica Dentro che continuerà anche quest’anno. L’attività sociale è per noi ormai un elemento imprescindibile, questo accade sia nel Festival con un laboratorio di Teatro Danza, i concerti spirituali, e le attività di inclusione nell’ambito di un progetto della Regione Marche. Un altro elemento fondamentale è la collaborazione con il territorio, con i territori vicini per essere a servizio del territorio».

Secondo l’assessore alla Cultura del Comune di Jesi Luca Brecciaroli, il Festival e la Stagione Lirica sono due dei momenti più importanti della vita culturale e artistica della città: «Lo scopo è quello di riuscire a tenere insieme i due pilastri della musica tradizionale Pergolesi e Spontini con innovazioni più contemporanee. Vorrei sottolineare l’importanza del lavoro che si fa con i giovani, con le scuole, che sono tutto l’anno coinvolti non solo nel momento della lirica ma anche con il Teatro Ragazzi; c’è un forte coinvolgimento con le scuole del territorio, è un aspetto al quale la Fondazione Pergolesi Spontini tiene molto. La Fondazione lavora anche per coinvolgere i Comuni della Vallesina e creare reti nel territorio, tra cantine, borghi e teatri. Un altro dettaglio importante è il tema dell’accessibilità, i titoli della Stagione Lirica saranno accessibili a ipovedenti e ipoudenti».

Il tema del XXIII Pergolesi Spontini Festival è “Salti di gioia”, un cartellone che comprende 30 appuntamenti dal barocco al classico, dal jazz al pop, passando per musica sacra, nuovi format di musica-gioco per ragazzi e includendo danza, letteratura, operette e concerti in cantina. Afferma Cristian Carrara, Direttore Artistico della Fondazione Pergolesi Spontini: «Abbiamo deciso di sperimentare con un numero di eventi maggiori in Piazza Federico II e dei Comuni della Vallesina. Abbiamo cercato di rispondere a più esigenze possibili. Il titolo del Festival è “Salti di Gioia”. La gioia può essere la danza, ma anche più discreta, un moto dell’anima, inaspettata, non prevista. In musica può essere qualcosa di maestoso, magnifico, o mistico, qualcosa che ha a che fare con stasi, attesa. Ci siamo immaginati tutti questi aspetti nel Festival, la gioia è qualcosa da riscoprire e non qualcosa di raro». Il Festival sarà inaugurato sabato 29 luglio in Piazza Federico II a Jesi con “Elio canta e recita Enzo Jannacci”, con la regia di Giorgio Gallione, per poi proseguire sempre in Piazza Federico II con domenica 30 luglio “Songs andDances” diretto da Marco Attura, nuova commissione del Festival Pergolesi Spontini che propone danze, canzoni e arie celebri da Mozart, Faurè, Gustavino, Mancini e Bloch riscritte per il Times Machine Ensemble e il violoncello di Erica Piccotti; giovedì 3 agosto un grande concerto live di musica leggera con uno dei più importanti cantautori italiani di cui sarà svelata l’identità; venerdì 4 agosto ore 21 il concerto “Da Roma a Buenos Aires”, con il bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi e l’Orchestra Sinfonica del Friuli-Venezia Giulia; sabato 5 agosto l’evento “Operetta mon amour” con l’Orchestra Sinfonica del Friuli-Venezia Giulia diretta da Romolo Gessi; domenica 6 agosto in “Play Gershwin”, Enrico Pieranunzi al pianoforte, Gabriele Pieranunzi al violino e Gabriele Mirabassi al clarinetto.

Tra gli eventi più significativi una nuova esecuzione dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi venerdì 8 settembre nella Chiesa di San Marco, che rientra in un progetto della Fondazione che mira a far diventare la sequenza di Pergolesi uno strumento di diplomazia culturale; dopo Jesi l’esecuzione farà tappa a Rodi, all’interno del Terra Sancta Organ Festival. Avvicinandosi le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini nel 2024, la Fondazione propone iniziative musicali e scientifiche sulla sua opera, organizzando un Concerto Spirituale presso il Carcere di Montacuto di Ancona sabato 16 settembre, e istituendo gli Spontini Days. Questi avranno luogo a Maiolati Spontini sabato 23 e domenica 24 settembre, dove verranno svelate in prima esecuzione in epoca moderna alcune pagine di una delle più importanti opere di Spontini, ci sarà una caccia al tesoro musicale dedicata ai bambini in collaborazione con Istituto Comprensivo “C. Urbani” di Moie, e la presentazione di due nuovi libri: “Gaspare Spontini. The Berlin years” di Fabian Kolb e Alessandro Lattanzi per la casa editrice LIM Libreria Musicale Italiana nella collana “Studi e saggi”, e “Sulle tracce di Gaspare Spontini. Profilo di un compositore europeo dalla scrittura 1774-1851”di Lucia Benedos e Patrizia Rizzi per Affinità Elettive Edizioni.

Tra le altre iniziative del Festival tornano i Wine Concert, che vedranno protagonisti le cantine Tenuta Tavignano di Cingoli, Cantina Sartarelli di Poggio San Marcello, Casalfarneto di Serra de’ Conti e Vignamato di San Paolo di Jesi. In castelli e teatri della Vallesina verrano ospitati quattro concerti Residart, la prima rete di Residenze d’Artisti nata nelle Marche, di musica da camera, i cui protagonisti sono giovani talenti internazionali , mentre per la sezione “Festival con mamma e papà” diversi sono gli appuntamenti tra cui il nuovo format ludico ideato da Pietro Piva: in collaborazione con la Scuola Musicale G.B. Pergolesi giovedì 7 settembre “Pergolesi Escape Room” trasforma il Teatro Pergolesi in un labirinto in cui la via di fuga si guadagna cercando la chiave musicale, tra enigmi, segreti, storie da ricostruire. Chiuderà il Festival il concerto dell’Orchestra della Scuola Musicale G.B. Pergolesi martedì 27 settembre. Il manifesto del Festival è ideato da Premiata Fonderia Creativa.

Il Direttore Artistico Carrara illustra inoltre il programma della 56^ Stagione Lirica di Tradizione, che avrà luogo dal 20 ottobre al 17 dicembre. Il cartellone vedrà in programma “Così fan tutte” di Mozart, con scene e costumi disegnati da Milo Manara nel suo debutto nella lirica, regia di Stefano Vizioli e direzione di Aldo Sisillo; “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini con regia, scene e luci di Luigi De Angelis e i costumi di Chiara Lagani, diretto da Francesco Pasqualetti; “La Rondine” di Giacomo Puccini, con la regia di Paul Emilie Fourny e le scene di Benito Leonori. Vede il suo debutto in prima assoluta l’opera contemporanea “De bello gallico” con musica di Nicola Campogrande su libretto di Piero Bodrato dai Commentarii omonimi di Caio Giulio Cesare. La direzione è affidata a Giulio Prandi, suona il Time Machine Ensemble, Coro Accademia Ghislieri. La regia è di Tommaso Franchin, scene e costumi sono affidate ai vincitori della III edizione del Concorso dedicato a Josef Svoboda “Progettazione di Allestimento scene e costumi di Teatro Musicale” riservato a iscritti al Biennio di Specializzazione in Scenografia delle Accademie di Belle Arti di Macerata, Bologna e Venezia e Carrara. Due ulteriori progetti vengono proposti dalla Fondazione Pergolesi Spontini nell’ambito della 56^ Stagione Lirica di Tradizione. Uno di questi è “Le avventure di Papageno” con la musica di Germano Neri da “Il Flauto magico” di W. Amadeus Mozart e

la drammaturgia Nunzia Nigro. Una nuova produzione lirica a misura di bambino a conclusione del progetto di eccellenza in ambito musicale e teatrale per l’apprendimento dell’opera lirica “Scuola InCanto” 2023. Il secondo progetto è la messa in scena dell’opera “Lo frate ‘nnamorato”, commedia per musica in tre atti di Gennarantonio Federico, revisione critica di Francesco Degrada. Suona il Time Machine Ensemble, in scena giovani cantanti lirici statunitensi grazie alla collaborazione con il Centro Studi Italiani di Urbania (PU) che organizza ogni estate Programmi di Lingua e Canto per cantanti lirici.

Festival Pergolesi Spontini e Stagione Lirica del Teatro Pergolesi sono organizzati dalla Fondazione Pergolesi Spontini con il sostegno di Ministero della Cultura – Regione Marche, Soci Fondatori Comune di Jesi e Comune di Maiolati Spontini, Partecipante Aderente Comune di Monsano, Partecipante Sostenitore Camera di Commercio delle Marche. Educational partner Trevalli Cooperlat. Sponsor Taffo Funeral Services e P.S. Medical Center. La Fondazione ringrazia Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere e tutti i Mecenati 2023 per il contributo erogato tramite Art Bonus.

A cura di Chiara Petrucci