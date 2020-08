A Maiolati «Il cinema entra in Teatro»: due film nel week end | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – La rassegna #rEstate a Moie e Maiolati organizzata dal Comune di Maiolati Spontini, d’intesa con la Pro loco e le associazioni ArCo (Artigiani e commercianti di Moie e Maiolati Spontini) e Effeunopuntouno, propone per il prossimo fine settimana «Il cinema entra in Teatro». Le porte del Teatro comunale di Maiolati Spontini si apriranno per accogliere il pubblico che potrà vivere l’esperienza del grande schermo in un luogo speciale. Saranno proiettati due film a ingresso gratuito (con prenotazione consigliata chiamando il numero della Pro loco 3313594982). Il Comune ha predisposto un piano di sicurezza, in linea con le misure anti-Covid, che prevede posti limitati a sedere, dove si potranno sistemare, rispettando il distanziamento, persone non conviventi, mentre potranno occupare le poltrone vicine i nuclei familiari.

Venerdì 21 agosto, alle ore 21, grandi e piccoli potranno seguire le avventure di Mary Poppins, con Julie Andrews, una pellicola entrata nei classici della storia del cinema. Sabato 22 agosto, sempre alle 21, sarà la volta di Baaria, secondo film omaggio a Ennio Morricone, dopo “La leggenda del pianista sull’Oceano” dello scorso 1° agosto.

Prosegue, intanto, la mostra “Donne in vetrina”, con gli scatti che raccontano per immagini le tre età della vita della donna attraverso dei trittici sul tema dell’infanzia, dell’età adulta e della vecchiaia. Le foto sono sistemate in 29 negozi di Moie, attraverso un percorso che è possibile ricostruire passando da una vetrina all’altra della cittadina. Le opere saranno esposte fino al 9 settembre. Conclusa la mostra, sarà premiata la vetrina più bella di tutta l’estate 2020.

Da lunedì prossimo, 24 agosto, riprende l’attività della biblioteca La Fornace. La struttura manterrà fino a fine mese l’orario estivo, ossia dal lunedì al giovedì dalle ore 15,30 alle 19,30.