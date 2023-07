Scontro tra auto e moto, soccorso un centauro - Password Magazine

MONSANO – Attimi di paura questa mattina (16 luglio) per un incidente in via Ancona, all’incrocio con via Sant’Ubaldo, all’altezza del Trony. Lo scontro è avvenuto intorno alle 10.30 e ha coinvolto una moto, su cui viaggiava un uomo di 59 anni, e una vettura condotta da una donna e con a bordo i due figli.

Dinamica e cause dell’incidente sono in corso da accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai soccorsi del 118, presenti con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, automedica e l’eliambulanza, e i mezzi dei vigili del fuoco. Nell’impatto il motociclista sarebbe finito fuori strada, in un fossato, nel campo adiacente. Cosciente, l’uomo è stato imbarcato a bordo di Icaro per il trasporto in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Illesi ma spaventati la conducente e passeggeri dell’autovettura.