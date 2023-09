Si torna a scuola, a Jesi la campanella suona per oltre 8 mila studenti - Password Magazine

JESI – Mercoledì 13 settembre parte un nuovo anno scolastico con importanti novità, nuove collaborazioni e interventi strutturali.

A Jesi 8163 gli studenti che tornarono sui banchi di scuola.

«C’è una collaborazione totale tra l’Amministrazione comunale e le scuole – afferma l’assessora all’Istruzione e Formazione Emanuela Marguccio – ringrazio i dirigenti e gli insegnanti, spero che questo sia un bell’anno proficuo da cui tutti possano uscirne soddisfatti. I progetti con il territorio permettono ai ragazzi di crescere, imparare e acquisire competenze».

La collaborazione con le scuole toccherà vari aspetti attraverso numerose iniziative, come: l’educazione stradale con la Polizia locale per i ragazzi delle classi seconde e terze medie; i progetti con la Biblioteca Ragazzi e la Pinacoteca Civica; l’educazione alimentare nelle scuola primarie per i 2000 bambini iscritti alla refezione scolastica; il Piedibus, a cui partecipano al momento 200 bambini delle scuole primarie guidati da volontari Auser Filo d’argento e Antes Jesi ODV e da alcuni genitori dei bambini partecipanti.

I bambini iscritti negli 8 asili nido e centri per l’infanzia sono 236, nelle 12 scuole per l’infanzia 707, di cui 212 nuovi iscritti, per 37 sezioni; nelle scuole primarie le classi sono 86, 1603 studenti di cui 293 nuovi iscritti, mentre per le 4 scuole secondarie di primo grado rispettivamente 53 classi, 1151 studenti di cui nuovi 366; nelle 9 scuole superiori della città le classi sono 226, 4715 gli studenti di cui 1071 nuovi iscritti.

Gli interventi strutturali negli edifici scolastici saranno numerosi e di ogni entità, come spiega l’assessora all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Valeria Melappioni: «La questione lavori nelle scuole non può che evidenziare una grande opera in atto già dalla conclusione dell’anno scolastico precedente per fare fronte a tutta una serie di piccole manutenzioni, meno incisive a livello di notizia, ma piccole cose che ci permettono di dare dignità agli spazi degli studenti. Abbiamo avviato un metodo di lavoro con le scuole, un lavoro di programmazione, abbiamo chiesto alle scuole di consegnarci schede di necessità di intervento su spazi entro marzo. Possiamo programmare per tempo da giugno all’inizio della scuola dei piccoli interventi. Abbiamo deciso di fare una ricognizione generale di tutti gli interventi di ritinteggiatura all’interno degli edifici scolastici, destinando ogni anno una cifra. Non è possibile utilizzare uno spazio fino all’usura e poi avviarlo ad una riqualificazione totale. Gli spazi delle scuole non sono dell’ente Comune ma di tutti, avviando questa programmazione c’è necessità di far fronte ad un senso di corresponsabilità».

Tra i lavori in corso ci sono abbattimenti di barriere architettoniche in vari edifici, il trasferimento della scuola d’infanzia La Giraffa e della segreteria dell’istituto comprensivo Federico II, rispettivamente nel Centro Direzionale Zipa e Palazzo Carotti, rampe per bambini con disabilità alla scuola Negromanti, sostituzione infissi alla scuola Girotondo con fondi PNRR, lavori nell’ambito precauzione incendi nelle scuole Sbriscia, Rodari e Anna Frank. Lavori più importanti sono la progettazione in corso per la mensa della scuola Garibaldi, c’è un appalto integrato aggiudicato dopo Ferragosto e sono in corso le verifiche da parte degli uffici, così come la progettazione per la scuola 0-6 anni di Via del Verziere, i cui lavori inizieranno a fine anno. Per quanto riguarda la Scuola Martiri della Libertà sono state poste le condizioni per permettere agli studenti di ritornare nell’edificio già a fine dello scorso anno scolastico, ora con un valore aggiunto, un progetto cromatico realizzato insieme alla volontà delle docenti, una connotazione più identitaria, che abbia una dimensione in gradi di stimolare la creatività. Continuano i lavori nella scuola media Lorenzini, e nella scuola Borsellino; in quest’ultima oltre agli interventi di adeguamento sismico verranno eseguiti altri interventi strutturali. Saranno inoltre effettuate sistemazioni dei alcuni marciapiedi lungo i tragitti del Piedibus e creati degli attraversamenti pedonali rialzati nei pressi delle scuole Garibaldi, Mazzini e Conti.

