Dà in escandescenze al Pronto soccorso, denunciato - Password Magazine

JESI – Dà in escendescenza al Pronto soccorso, inveendo contro il personale sanitario: per lui una denuncia e un decreto di espulsione dal territorio italiano.

Nella mattinata di ieri, il personale delle Volanti del Commissariato PS di Jesi ha denunciato in stato di libertà un 33enne di origine albenese e residente nel pesarese per i reati di minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

In particolare, nell’ambito dei servizi di prevenzione generale disposti e intensificati a tutela dei cittadini, gli agenti del Commissariato PS di Jesi sono intervenuti a fine agosto presso il Pronto soccorso dell’ospedale gli agenti per la presenza di un uomo sdraiato a terra in stato di agitazione, lo stesso trasportato la sera precedente per abuso di sostanze alcoliche.

La persona in questione, turbava il regolare svolgimento delle prestazioni sanitarie, inveendo contro il personale medico e infermieristico e accedendo anche in aree interdette al pubblico. A richiesta, l’uomo si è poi rifiutato di declinare le proprie generalità usando espressioni minacciose nei riguardi dei poliziotti e opponendo resistenza all’attività degli stessi. Grazie all’uso corretto delle tecniche operative, gli agenti sono riusciti a contenere la veemenza del 33enne albanese. Da accertamenti, è risultato che l’uomo era destinatario del respingimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, motivo per cui è stato accompagnato in Questura per la formalizzazione del decreto di espulsione prefettizio con ordine del Questore di Ancona di lasciare il territorio nazionale nell’arco di giorni 15. L’uomo è indagato per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità.