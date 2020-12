Staffolo, aria natalizia per le vie del paese | Password Magazine

«Abbiamo ideato un progetto natalizio dove, anziché concentrare i punti di attrazione, si cerca di proporre una visita in tutto il centro storico del paese, decorando, organizzando iniziative e predisponendo punti a tema anche in vicoli e piazze secondarie. Il progetto si suddivide in tre filoni principali. Nel primo: troviamo la casa ed il laboratorio di babbo Natale con le sue renne (dove si possono lasciare le letterine), l’albero e luminarie principali del corso del paese, e in continuità con le attrazioni dello scorso Natale, il Grinch dietro le sbarre (poiché non porta la mascherina);Il secondo: si può ammirare una mostra scolastica dove ogni bambino di Staffolo (infanzia/primaria/superiori di 1°grado) ha disegnato su un disco di legno, una sua rappresentazione del periodo Natalizio; la mostra è allestita in una delle piazze secondarie citate prima.

La terza: scopriamo un’altra mostra dove, grazie a delle stampe, si possono ammirare foto che riprendono scorci suggestivi e pittoreschi del nostro paese, in varie stagioni; questa è allestita per tutto il centro storico.