Stroncata da un malore mentre passeggia, muore una commerciante | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Colta da un malore in strada, muore una commerciante di Falconara.

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi: la donna, di 50 anni, stava passeggiando lungo via Mameli quando all’improvviso si è sentita male ed ha perso la vita. Si tratta di Morena Recanatesi, titolare della Bottega del Caffè. Inutili i tentativi di soccorso del 118, purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Lascia marito e figli. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito.

«La morte di Morena Recanatesi è un duro colpo per la città». Così il sindaco Stefania Signorini che esprime il cordoglio di Falconara per la scomparsa della nota commerciante del centro. «Mi addolora moltissimo la sua scomparsa improvvisa- dice -. La sua era una presenza storica del commercio cittadino e anche la mia famiglia, in particolare mia madre, frequentava spesso il negozio in cui Morena ti accoglieva ogni giorno, con la sua empatia. Era una persona dinamica, attiva ed è difficile immaginare di non vederla più dietro il bancone». Anche i colleghi commercianti del gruppo I love shopping a Falconara ricordano Morena Recanatesi: «La nostra amica e collega, con il suo coraggio, la sua forza e il suo sorriso ci ha dato un grande esempio di vita. Siamo vicini alla famiglia».

