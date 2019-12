«Tracce di un passaggio», mostra dell’artista Michele Gambini

FILOTTRANO – Interessante mix di sculture e dipinti esposti, nel Salone delle feste di Palazzo Tofani Marzi della nuova collezione dello scultore e pittore Michele Gambini. La mostra si potrà visitare fino al 4 gennaio 2020.

L’artista ha voluto affrontare il tema della natura in una prospettiva bidimensionale per dare, alle opere di grande formato, ispirate allo stile analitico-compositivo di Der Blaue Reiter, un effetto dinamico. Nei quadri Soli Pianeti e Cieli (2014-19) si possono vedere le influenze dell’arte informale francese e dello stile pittorico di Burri che emergono dai colori e dall’uso dell’argento, per accresce l’intensità del contrasto cromatico.

La grande installazione, che Michele Gambini ha realizzato, induce, inoltre, a pensare alle influenze di Eric Gill che ha progettato un gruppo di sculture egiziane, oggi, esposte al British Museum. Invece, l’allegria del rosso, tra gli alberi bianchi e neri è rubata ai motivi del design degli interni come carta da parati e tappeti al design inglese che influenzò le grandi firme dall’architettura moderna.

Nella bidimensionalità dei campi di colore monocromi, in alcuni motivi ,geometrici come le piante alte fino al cielo o i prati oppure nella scelta di particolari che messi in primo piamo per deformarli, emergono le influenze dello stile di Paul Morrison che ha esercitato su di lui soprattutto in pittura. Ricomprendo la superficie di blu, i quadri di Armeni sembrano essere contaminati da Morrison che utilizzava il fitocromo rosso o blu nella superficie delle tele. Le sue immagini, dipinte in due mani di vernice acrilica, spostano il centro della poetica in un terreno molto diverso da quello fino a quel momento ripercorso.

