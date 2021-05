L'appello di 4 Baffi: «Jessy non deve morire». | Password Magazine

JESI – Si cercano fondi per Jessy. La 4 Baffi, associazione senza scopo di lucro che si occupa di curare e facilitare le adozioni dei randagi, torna sul web a chiedere aiuto ai cittadini. La redazione di Password, sensibile alle questioni che riguardano gli amici a quattro zampe, ha deciso di dare un proprio contributo alla causa, pubblicando l’appello lanciato dalle volontarie.

«Sappiamo di chiedervi molto – dicono le volontarie – ma come può una Associazione senza scopo di lucro, curare i randagi pagando le fatture veterinarie, occuparsi della creazione di un Rifugio per ospitarli, gestire più di 20 colonie a Jesi e fare tutto il resto?».

Jessy è un gattino di circa 8 anni, salvato un anno fa da una volontaria.

Da lì la corsa dal veterinario: «Prima visita…ma non basta! Necessità di una visita neurologica, risonanza o eventuale tac. I costi per noi sono impossibili il tutto si può aggirare a 700 euro.

«In assenza di una struttura in città, il gatto era stato ospitato in un rifugio gestito da un’altra volontaria fuori Jesi – spiegano -. Sembrava stesse bene finché qualche giorno fa Jessy ha smesso di camminare e di reggersi con le sue zampette».

Per chi volesse versare per Jessy può farlo al seguente codice iban IT42U0870421200000000100279

Vi preghiamo con il cuore di aiutarci perché non potremo aiutare lui senza quei contributi. Jessy non deve morire».

L’associazione, tramite contributo volontario, è riuscita a prendere un piccolo appezzamento di terreno affittandolo da un privato, facendosi carico di tutte le spese: canone, utente, lavori, manutenzione e mantenimento dei gatti ospiti. «Sarà un luogo che fungerà sia da sede operativa che da colonia felina protetta e recintata» fanno sapere da 4 Baffi. Il rifugio dovrebbe essere pronto entro i primi di giugno: «La struttura vuole essere un luogo temporaneo, un primo stallo per i gatti randagi, incidentati, malati, gatte gravide, in cerca di adozione – spiegano le volontarie. – Solo nel 2020 l’associazione ha assistito più di 130 gatti dandone in adozione 90. Sono 10 le colonie feline che cura. Purtroppo i tempi del Comune di Jesi non hanno ancora reso possibile avere uno spazio pubblico dedicato ai felini come da obbligo di legge e date le esigenze del territorio l’associazione si è vista costretta a realizzare un rifugio proprio per rispondere alle tantissime richieste di aiuto».