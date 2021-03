Vaccinazioni over 80, attenti ai finti addetti a domicilio: è una truffa | Password Magazine

LA TRUFFA – Si fingono operatori Asur incaricati di eseguire a domicilio accertamenti sullo stato di salute degli over 80 per scongiurare possibili effetti collaterali del vaccino, ma è una truffa. È il nuovo piano criminoso messo in atto ai danni degli anziani da soggetti senza scrupolo che, per introdursi all’interno di appartamenti ed estorcere denaro o rubare oggetti di valore, approfittano della buona fede delle vittime.

A lanciare l’allarme è a Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale e le Direzioni delle Aree Vaste: «Informiamo la popolazione che l’ASUR Marche non ha mai predisposto la verifica di eventuali effetti collaterali successivi alla vaccinazione con operatori sanitari a domicilio. Si invita, pertanto, a non far entrare nelle proprie abitazioni sedicenti addetti ASUR, che – in realtà – sono truffatori e di chiamare immediatamente le forze dell’ordine denunciando il fatto».

E aggiungono: «Per eventuali effetti collaterali dovuti alla somministrazione del vaccino si può contattare il proprio Medico di Medicina Generale o i servizi ufficiali delle vaccinazioni».