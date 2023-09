56° stagione lirica, opere e attività collaterali: mostre, open air e percorsi inclusivi - Password Magazine

JESI – Il cartellone lirico si arricchisce di proposte “intorno alla stagione”, a cura della Fondazione Pergolesi Spontini, con la direzione artistica di Cristian Carrara. Novità 2023 gli “Opera Dinner”, inviti a cena nella Sala del Lampadario del Circolo Cittadino, dove gli spettatori-commensali potranno conoscere trame e personaggi delle opere.

Quattro i titoli in programma: “Così fan tutte” di Mozart diretto da Aldo Sisillo per la regia di Stefano Vizioli, con scene e costumi disegnati dal celebre fumettista Milo Manara, “Il barbiere di Siviglia” di Rossini diretto da Francesco Pasqualetti con regia, scene e luci di Luigi De Angelis, il “De Bello Gallico” di Nicola Campogrande su libretto di Piero Bodrato, dai “Commentarii” di Giulio Cesare con la direzione d’orchestra di Giulio Prandi e la regia di Tommaso Franchin e “La Rondine” di Puccini, opera rappresentata per la prima volta al Pergolesi, diretta da Valerio Galli con regia di Paul-Émile Fourny.

“La programmazione della stagione lirica del nostro teatro- afferma il sindaco Lorenzo Fiordelmondo — prevede nuove produzioni e coproduzioni con teatri importanti, oltre al lavoro di ragazze e ragazzi che hanno vinto il concorso ‘Progettazione di Allestimento scene e costumi di Teatro Musicale’ dedicato a Josef Svoboda per iscritti al Biennio di Specializzazione in Scenografia delle Accademie di Belle Arti di Macerata, Bologna, Venezia e Carrara”.

Tra le novità di quest’anno anche la proposta dedicata agli spettatori non vedenti e non udenti. Tutti i titoli della stagione autunnale sono infatti accessibili grazie a percorsi di preparazione all’opera e spettacoli con audio-descrizione e sopra-titoli. “Mi preme evidenziare la collaborazione con i nostri musei civici per le esposizioni e i percorsi sensoriali, oltre a tutte le rappresentazioni che prevedono anche percorsi inclusivi” spiega l’assessore alla cultura Luca Brecciaroli. “Il nostro teatro è motore di sviluppo del territorio, luogo di cultura e cuore della nostra città”.

Si riconfermano l’anteprima giovani per gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado che hanno partecipato al progetto “Musicadentro” e gli incontri “Prima dell’opera” presso le Sale Pergolesiane, condotti dal direttore Carrara, aperti a tutti e gratuiti.

Due le mostre: dal 13 al 29 ottobre l’esposizione dei disegni originali di Milo Manara, nelle sale “Betto Tesei” di Palazzo Pianetti (aperta dal martedì alla domenica con orari 10-13 e 16-19, ingresso gratuito); il 24 e il 26 novembre una visita tattile al Museo Archeologico di Palazzo Pianetti, in collaborazione con Museo Tattile Omero e Liceo artistico “Mannucci” in occasione dell’opera “De bello gallico” di Campogrande (24 novembre, ore 17; 26 novembre, ore 18. Ingresso € 5).

Per creare un clima di sintonia con l’opera, le vie del centro, nella settimana di debutto, saranno allietate dalla “Musica nell’aria”: sinfonie e overture open air verranno trasmesse in filodiffusione dal mercoledì al sabato, dalle 19 alle 19:30.

Ha sottolineato Lucia Chiatti, Direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini, sugli eventi collaterali alla stagione: “Condividere e divulgare queste attività ci permette di far apprezzare sempre più la lirica attraverso ulteriori strumenti, creando un consesso sociale e sciogliendo le rigidità della fruizione teatrale”. “Con l’obiettivo di far conoscere l’opera, sviluppandovi attorno momenti conviviali”, aggiunge Cristian Carrara, Direttore artistico della fondazione.

In occasione della conferenza stampa di presentazione della stagione, è stato mostrato il visual della campagna di coinvolgimento della città. L’input grafico parte dalla fantasia dei bambini: lo scorso giugno, all’interno del laboratorio tenuto dal “cantastorie” Lorenzo Giossi e dal “giullare” Simon Luca Barboni, un gruppo di bambini dagli 8 ai 12 anni ha scoperto le storie del cartellone lirico, per poi illustrarle. Dagli spunti di questi ragazzi sono nati i quattro manifesti, a cura della Fondazione Pergolesi Spontini e da un’idea di Graziano Giacani della Premiata Fonderia Creativa, che ha voluto sottolineare: “Non sono più campagne di comunicazione ma di coinvolgimento, con l’obiettivo non di vendere ma di divulgare”.

Per informazioni contattare la biglietteria del teatro Pergolesi, al numero 0731206888, alla mail biglietteria@fpsjesi.com o tramite il sito www.fondazionepergolesispontini.com

A cura di Angela Anconetani Lioveri