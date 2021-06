Addio a Lucaboni. La figlia Benedetta: «Coltivate amore, l'insegnamento di mio padre» | Password Magazine

Sentito e accorato il ricordo della figlia 23enne Benedetta: “Quando ho saputo che mio padre era morto ho avuto un dolore così grande da non sentire più la terra sotto i piedi. Ma o lasci che il dolore ti mangi o fai in modo di conviverci. Solo chi conosceva il rapporto tra me e papà può capire quello che c’era, non mi sta lasciando solo mio padre, ma la persona che ho amato di più al mondo. Da lui ho ereditato la battuta pronta e il senso dell’umorismo, vivranno ancora in me e lo terranno vivo nel ricordo. Papà era il mio super-eroe, gli credevo quando diceva d’essere immortale, gli credevo nei giorni d’ospedale quando, al telefono, mi ricordava che sarebbe andato tutto bene. È stato un maestro di vita per tutti noi, gli piaceva godersi la vita. Ci ha insegnato che, proprio perché la vita è imprevedibile, non c’è tempo per odiare o portare rancore. Coltivate amore”.