Al via la demolizione dell’ex asilo Cepi, dalle sue ceneri il centro Alzheimer

JESI – Ruspe al lavoro per demolire l‘ex asilo nido Cepi, reso inagibile dal sisma del 2016.

Al suo posto sorgerà il nuovo centro per l’Alzheimer finanziato con la generosa donazione del celebre umorista e vignettista jesino Cassio Morosetti.

La progettazione del nuovo edificio di via Finlandia, che vedrà coinvolti i tecnici comunali con professionisti specialisti per interventi su particolari strutture, sarà calibrata per la tipologia di pazienti a cui è destinato. Distribuito in circa 450 metri quadrati in un unico livello, permetterà di ospitare oltre una ventina di pazienti. Una volta completato e arredato, sarà assegnato all’Asp per la relativa gestione.