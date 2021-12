Al via "Natale con San Floriano" una rete di collaborazioni per oltre 40 appuntamenti | Password Magazine

JESI – Torna “Natale con San Floriano” con la sua IX Edizione e lo fa, dopo la versione quasi esclusivamente online dello scorso anno, grazie ad eventi in presenza. Saranno infatti oltre 40 gli appuntamenti, dal 4 dicembre al 6 gennaio, realizzati in collaborazione con AssoItalia, il Ctg Jesi e Vallesina, la Willer & Carson insieme al Circolo Cittadino, la Fattoria dei Sogni di Selena Abatelli, gli hobbisti di Scatolone Fabbricone, il Museo Federico II, il Museo Diocesano e il Museo delle Arti della Stampa.

La rassegna natalizia, di cui l’Ente Palio San Floriano è capofila, è nata nel 2013 con la sola tradizionale casetta di castagne e vin brulè, unita a raccolta fondi. Anno dopo anno si è ampliata aggiungendo appuntamenti e collaboratori, oltre ad una comunicazione e un libretto unico per promuovere gli appuntamenti natalizi di diverse realtà cittadine che hanno deciso di fare rete e sostenersi a vicenda. Le iniziative dell’Ente Palio, unite alla promozione di tutto il programma, sono possibili grazie al sostegno di diversi sponsor privati, tutti presenti nel libretto di prossima uscita, che da anni scommettono sulle associazioni di volontariato e sulla promozione della città.

Si partirà il 4 dicembre con un laboratorio per i più piccoli al Museo Federico II e si concluderà il 6 gennaio con la chiusura del Mercatino Natalizio in Piazza della Repubblica e del concorso “Viviamo il Natale Insieme” a cura del Ctg Jesi. In mezzo, oltre alla casetta castagne e vin brulè (con diverse novità) presente tra le tante del mercatino di AssoItalia, troveremo laboratori per tutti i gusti realizzati dai tre musei e dall’Ente Palio stesso, colazioni natalizie, concerti, incontri con Babbo Natale, spettacoli teatrali con la collaborazione anche del ATGTP Teatro Giovani Teatro Pirata, e “Buon Compleanno Imperatore” il 26 dicembre, al Museo Federico II .

Questo il programma completo:

LA CASETTA DI SAN FLORIANO, a cura dell’Ente Palio San Floriano

Dal 15 Dicembre al 6 Gennaio, Piazza della Repubblica

All’interno del Mercatino di Natale, la classica Casetta di San Floriano per castagne, vin brulè, gadget natalizi e tante altre sorprese in collaborazione con Scatolone Fabbricone (per tutte le attività seguite su facebook o instagram “Ente Palio San Floriano”)

.

NATALE AL CIRCOLO CITTADINO a cura di Willer & Carson e Circolo Cittadino

Domenica 5 Dicembre ore 10:00

A Colazione con Babbo Natale: colazione Marchigiana e animazione con Babbi Natale

Domenica 5 Dicembre ore 17:30

Macina al Circolo: Spettacolo de La Macina

Martedì 21 Dicembre ore 21:00

Aspettando Natale: Spettacolo Teatrale di Dante Ricci con Res Humanae

Domenica 26 Dicembre dalle 18:00

Evento per fare gli auguri di compleanno a Federico II

Venerdì 31 Dicembre dalle 20:30

Gran Veglione di San Silvestro

.

L’ENTE PALIO AL MUSEO FEDERICO II

Laboratori per bambini dai 6 agli 11 anni (8€). Prenotazioni al: 348 775 7859

17 Dicembre “UN ALBERO TUTTO TUO”

Turni: 16.30, 17.30, 18.30

18 Dicembre “UNA RENNA PER AMICA”

Turni: 16.30, 17.30, 18.30

19 Dicembre “LA GHIRLANDA DEI BAMBINI”

Turni: 16.30, 17.30, 18.30

.

MERCATINO DI NATALE a cura di AssoItalia