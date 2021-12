A tu per tu con Francesco Simoncini: «Dopo il Cantagiro, è in arrivo il mio singolo di debutto» | Password Magazine

SERRA SAN QUIRICO – A tu per tu con Francesco Simoncini, il 15enne di Serra San Quirico che l’estate scorsa ha prima trionfato al Cantagiro Marche 2021, vincendo a Calderola con il brano Adagio, per poi conquistare un secondo posto sul podio della Finale nazionale a Tivoli. Tanti riconoscimenti che spingono il giovane artista verso nuovi progetti nel settore musicale.

«Non ricordo quando ho iniziato a cantare, ero molto piccolo: probabilmente è stata una cosa istintiva, anche se ricordo che mio nonno mi portava in giro per le vie e le cantine del paese, orgoglioso di un nipote con la sua stessa passione (lui amava molto cantare per gli altri) – racconta Francesco, ripensando ai suoi primi passi -. Sono certo però che fu per un particolare aneddoto, avvenuto in prima elementare, che iniziai a prendere lezioni di Canto: avevo sentito una bambina canticchiare “liricheggiando” e così, preso da un egocentrismo molto infantile, dissi a mia madre di voler studiare la tecnica del Canto».

Francesco, così giovane e già con numerosi successi collezionati …

«Sì, è vero, ed è qualcosa per cui sarò eternamente grato: dopo solo tre anni di Cantagiro, essere arrivato prima Terzo e poi Secondo a livello nazionale è davvero incredibile, ogni tanto mi viene da dire: ed ora cosa faccio?».

Quali sono i tuoi generi preferiti?

«La musica che ascolto è molto eterogenea e va dalla più tipica melodia italiana, che ad oggi potrebbe essere riassunta nella figura “internazionale” di Andrea Bocelli o di altri grandi personaggi del passato come Massimo Ranieri, Milva, Albano, Claudio Villa e Mia Martini, fino alle forti influenze R&B di artisti come Whitney Houston, Christina Aguilera, Céline Dion e tanti altri:

Diciamo che il mio genere potrebbe essere una Ballata all’italiana in stile Giorgia, non so!»

Hai dovuto affrontare delle difficoltà? Ci sono dei momenti in cui ti sei perso d’animo?

«Non ci sono stati mai dei particolari momenti in cui ho perso la speranza: io credo che se qualcuno vuole raggiungere un obbiettivo e crede in quest’ultimo profondamente non può non concludere anche solo una parte del percorso che ha deciso di costruirsi.

Certo, non è detto che sia facile e non è detto che si riesca a fare esattamente, al 100% quello che si voleva, ma la vita è bella proprio per questo: è fatta per essere morsa con tutti i denti e non si sa mai ciò che ti riserva!».

Cantagiro 2021, vittoria nelle Marche e poi secondo alla finale di Tivoli. E adesso… che succede?

«Per il futuro sono in programma varie sorprese, soprattutto per questo Natale: una cover di due notissimi artisti nazionali, realizzata in duetto con la cantante Sofia Lou (vincitrice del Cantagiro Marche 2020, nonché finalista della fase Nazionale), una mia performance canora dalla Chiesa di Santa Lucia di Serra San Quirico per augurare a tutti un sereno Natale e l’uscita del mio singolo di Debutto “Grazia Infinita”, contenuto nella Compilation Cantagiro 2021 che sarà presentata a Sanremo durante la settimana del Festival della Canzone».

Cosa diresti ai giovani, tuoi coetanei, che coltivano un sogno?

«Di non mollare mai, di inseguire sempre ciò che li rende felici e di non piegarsi mai a compromessi, soprattutto di questi tempi difficili… noi possiamo scrivere il destino che vogliamo, ma solo se VERAMENTE lo vogliamo: citando una vecchia canzone di Mariah Carey, forse la figura che più ha ispirato il mio modo di fare e di vedere la Musica:

‘Possono dire tutto ciò che vogliono dire,

provare a buttarmi giù,

ma non mi scontrerò con il suolo, salirò costantemente tenendomi fuori dalla loro portata’».