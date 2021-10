MONTEMARCIANO – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Montemarciano per un albero caduto su un’auto in sosta. Sul posto a squadra VVF di Senigallia ha tagliato e rimosso il grosso albero, usando l’autogru proveniente dalla Sede Centrale di Ancona, liberando l’auto sottostante. Non si segnalano persone coinvolte.