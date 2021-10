Green pass: farmacie di turno prese d'assalto | Password Magazine

JESI – A Jesi, farmacie di turno prese d’assalto da lavoratori in cerca del Green pass.

Da Venerdì 15 Ottobre, la certificazione verde è un documento obbligatorio per tutte le categorie di lavoratori. Per chi non è ancora vaccinato o per chi non ha intenzione di sottoporsi alla vaccinazione, è necessario effettuare il tampone.

Come ricorda anche IlSole24Ore «il certificato verde attesta di aver fatto almeno una dose di vaccino, di essere risultati negativi a un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti».

In questo primo week end dopo il debutto dell’obbligo di Green pass al lavoro, tutti in fila in attesa di poter fare un tampone. Boom di prenotazioni nelle farmacie di turno durante il sabato e la domenica che si ritrovano ad aggiungere ulteriori servizi e fatica alle mansioni quotidiane da banco.