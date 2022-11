ANCONA – I vigili del fuoco stanno effettuando verifiche statiche su edifici a seguito della scossa sismica di questa mattina. Attualmente nel pesarese risultano circa 10 richieste e nell’anconetano oltre 40. I pazienti di una struttura sanitaria di Ancona (in foto) sono stati fatti uscire in via precauzionale, sono in corso le verifiche. Al momento non si segnalano persone coinvolte.