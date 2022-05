Amazon - Interporto, Stronati: «È il momento delle responsabilità, no strumentalizzazioni» | Password Magazine

JESI- «Sono meravigliato da quanto sta accadendo». Esordisce così il comunicato del presidente di Interporto Marche Massimo Stronati.

«È infatti cosa nota che Amazon ha in corso una riflessione strategica sui propri insediamenti in Europa e nel mondo e che proprio tali riflessioni debbono indurre a particolare cautela nel proteggere i contatti e i colloqui che sono in corso per poter ospitare nel nostro territorio un operatore tanto importante» insiste l’imprenditore jesino che chiede responsabilità e niente strumentalizzazioni. È il momento della responsabilità di ciascuno per non strumentalizzare l’andamento dei contatti e proteggere, nell’interesse comune, una simile opportunità.

Per il resto, Interporto Marche confida di poter arrivare, entro breve tempo, alla proficua conclusione di tali contatti, procedendo con la medesima determinazione e sollecitudine, che sono state impiegate unitamente al Comune di Jesi, per giungere alla riattivazione delle procedure urbanistiche che possano consentire di accogliere Amazon e valorizzare così il nostro territorio».

L’esatta identità dei contenuti di variante, che si evincono dal progetto presentato tempo fa da Scannel, costituisce il miglior auspicio della volontà di insediamento. Stronati inoltre tiene a sottolineare che «altri insediamenti che Amazon ha in programma, non sono alternativi a Jesi, capitano per rispetto di proprie strategie e di tempistiche.

Il nostro obiettivo, a questo punto, è quello di continuare ad essere una priorità nelle scelte di Amazon, già proiettata a definire la proposizione degli interventi 2023-2024». Spiega Stronati ponendo in evidenza la priorità di Interporto di essere al centro del progetto di Amazon: «Tutto ciò comunque mi rafforza nella fiducia che chiuderemo presto il cerchio – conclude Stronati-. Stiamo recuperando, con tantissimo impegno, una situazione che giorni fa era data per compromessa per diverse problematiche. Ricordo solo che siamo in carica da sole tre settimane».