«L’acqua non va per l’insù», a Jesi un nuovo progetto per tornare a bere da fonti locali - Password Magazine

JESI – “L’acqua non va per l’insù” è il nuovo progetto per la città di Jesi per sensibilizzare la comunità su un minore consumo dei rifiuti, attraverso l’utilizzo di fonti locali d’acqua, con l’obiettivo di fare bene all’ambiente e valorizzare la città attraverso la scoperta delle fontanelle di acqua pubblica. Il progetto è promosso da Ata Rifiuti Ato2-Ancona, con il sostegno di Viva Servizi, in collaborazione con il Comune di Jesi e associazione Jesi Città da Vivere; la strategia di comunicazione è curata da Premiata Fonderia Creativa.

«Il percorso si innesta su qualcosa che già esisteva – fa sapere Alessandro Tesei, assessore all’Ambiente e al Turismo – varie iniziative per favorire un consumo minore di rifiuti e sensibilizzare la consapevolezza della cittadinanza su queste tematiche. Come Amministrazione siamo orgogliosi e investiremo in questo progetto, crediamo che questo sia l’inizio di un percorso che in futuro possa anche essere esteso ai comuni limitrofi». Viene promosso l’uso di contenitori riciclabili e riutilizzabili per l’acqua, come le borracce, per riscoprire il valore dell’acqua come bene pubblico.

Per l’iniziativa si parte proprio da una borraccia: saranno 500 e saranno disponibili da domani 20 dicembre nei locali dell’associazione Jesi Città da Vivere; per averla non serve denaro, ma una storia legata alle fontanelle di acqua pubblica della città da lasciare sul diario dell’acqua della città di Jesi. Nei locali aderenti si potrà riempire la borraccia griffata “L’acqua non va per l’insù”, o qualsiasi altra borraccia, gratis negli esercizi dell’associazione con l’acqua del rubinetto, o con un costo di 0,50 centesimi di euro se l’acqua proviene da depuratori. Si potrà accedere tramite il QR code presente nelle borracce o nei locali aderenti a Google Maps dove saranno censite tutti i locali in cui poter riempire la borraccia e le fontanelle di acqua pubblica da cui attingere. Spiega Matteo Giantomassi di Ata Rifiuti Ato2-Ancona: «Siamo in una fase molto importante nella nostra attività, che è quella del completamento iter nell’affidamento della nuova gestione. Cosa possiamo fare affinché questo progetto vada ad intaccare tutte le plastiche monouso? Nasce l’idea di tornare a bere da fonti locali evitando l’imbottigliamento dell’acqua e valorizzando l’acqua del nostro territorio. Il progetto si basa su questo messaggio, l’acqua non va per l’insù, che è un detto italiano ed è legato all’operazione che stiamo facendo, che intende far si che l’attingere l’acqua sia semplice e alla portata di tutti. Abbiamo anche fatto un lavoro di censimento delle fonti d’acqua delle città, che si possono trovare su Google Maps, dove si trovano anche i locali aderenti dove si può ricaricare la borraccia. Nel locale troviamo anche un espositore da banco per rendere visibile il progetto e attirare la curiosità. Per avere la borraccia non serve denaro, ma si ottiene nei locali della rete di Jesi città da vivere lasciando un ricordo legato all’acqua negli appositi quaderni dell’acqua. Questo strumento con le storie legate all’acqua può essere strumento di nuove iniziative». Il Direttore di Ata Rifiuti Ato2-Ancona Massimiliano Cenerini specifica: «Abbiamo pianificato ulteriori iniziative trasversali cercando di coniugare messaggi seri ma che non fossero solo messaggi istituzionali, ma trasmettendo concetti importanti con iniziative simpatiche e coinvolgenti. Il Comune di Jesi cerca di essere sempre innovativo e speriamo che sia da traino agli altri Comuni. Dal punto di vista gestionale stiamo andando verso una gestione unica dei servizi e ci sarà un unico referente di raccolta dei rifiuti».

Dare valore all’acqua di Gorgovivo è uno dei punti cardine dell’iniziativa, un’acqua di elevata qualità e soggetta a numerosi controlli, come spiega Moreno Clementi, Direttore Generale di Viva Servizi: «Abbiamo trovato questo progetto da subito fantastico, per il livello di coinvolgimento che è essenziale per la comunità e poi perché è la prima volta che l’acqua viene presentata come elemento per promuovere relazioni e identità. L’acqua del rubinetto è molto controllata sia nei nostri laboratori sia dall’ASUR, l’acqua di Gorgovivo è buona, l’impegno di Viva Servizi è anche quello di continuare a lavorare per garantire la qualità dell’acqua». Un altro aspetto imperante del progetto è sensibilizzare la cittadinanza, contribuire a dare un senso di comunità anche legato ad elementi della città come le fontanelle d’acqua pubblica. «Importante è la cooperazione – afferma Marco Tombini, Vicepresidente Jesi Città da Vivere – noi siamo un’associazione giovane ma dal primo minuto uno dei cardini è stato l’impegno nel promuovere un consumo più consapevole nella produzione dei rifiuti e nel consumo in generale. Siamo il terminale di queste bellissime iniziative, siamo contenti di avere nei nostri locali questo bellissimo oggetto. Il nostro auspicio sarà il prossimo anno aumentare i locali aderenti, dove prima c’era competizione ora c’è collaborazione tra colleghi». La collaborazione tra diverse istituzioni del territorio e di professionalità è sottolineata anche da Graziano Giacani di Premiata Fonderia Creativa, che ha curato la campagna di comunicazione: «Progetto che è una bella risposta ad un’esigenza, l’obiettivo è quello di augurarsi di far cambiare le abitudini, che non è una cosa semplice. Abbiamo visto una cosa nel nostro territorio non è sempre una cosa semplice, la collaborazione, siamo partiti con Jesi Città da vivere e tanti protagonisti, ognuno ha dato la propria professionalità non per se stessi ma per un progetto. Credo che sia un modo operativo importante per la nostra comunità».

a cura di Chiara Petrucci