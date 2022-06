Assessorato a Emanuela Marguccio in caso di vittoria elettorale di Fiordelmondo | Password Magazine

JESI – Sarà Emanuela Marguccio l’assessora all’istruzione, politiche giovanili, formazione e tempo libero in caso di vittoria elettorale. «Proponiamo ancora qualità, discontinuità e competenze per la costruzione della Giunta. – le parole del candidato sindaco Lorenzo Fiordelmondo – È ora di dire basta a politiche “per i giovani” e parlare di politiche “dei giovani”, coinvolgendo tutte e tutti nella costituzione della Jesi Città Futura. Le deleghe vengono assegnate su competenze precise: sappiamo che il prossimo quinquennio sarà complesso, per questo serve una squadra in grado di affrontarle».

«Deleghe che mi stanno a cuore – ha detto Emanuela Marguccio – Intendiamo investire nel nostro futuro per questo vogliamo stringere un rapporto forte e solidale con tutte le scuole di ogni ordine e grado cittadine: dobbiamo ascoltare i loro bisogni e progettare percorsi educativi efficaci. Credo che i ragazzi vadano presi in considerazione in tutte le tappe della loro crescita».

«Servono spazi sempre più attrezzati dove bambini e ragazzi possano giocare, interagire, apprendere divertendosi. La nostra città deve diventare amica delle bambine e dei bambini, attrattiva per gli adolescenti, accogliente e inclusiva. E’ inevitabile pensare alla loro formazione e al loro ingresso nel mondo del lavoro: una sfida che non possiamo perdere. La chiusura dell’Università di Jesi significa aver perso un’opportunità: occorre trovare soluzioni».

«Altra questione, che in Consiglio comunale proprio Lorenzo Fiordelmondo ha portato, è quella di iniziative a sostegno della locazione ad uso abitativo per giovani fino ai 35 anni di età. La proposta è stata bocciata ma credo debba essere riproposta al più presto» ha concluso Marguccio. Emanuela Marguccio, insieme al Sindaco, avrà il compito di organizzare un ufficio dedicato ai fondi europei e del Pnrr per intercettare risorse importanti. «Non ho nessun affanno elettorale, per Legge la Giunta va presentata al primo Consiglio comunale ed è quello che farò, come peraltro è stato fatto cinque anni fa dal sindaco uscente» ha aggiunto il candidato sindaco.

Emanuela Marguccio, 49 anni, insegnante da più di venti anni alla primaria Conti di Jesi. Sposata, due figli, ha una laurea in Giurisprudenza e una in Scienze della Formazione. E’ stata consigliera comunale dal 2017 al 2022, è dirigente sindacale del comparto scuola a livello regionale.