Associazione Alzheimer Marche: «Morosetti, bene utilizzare lascito per abbattere barriere» | Password Magazine

JESI – «Lascito Morosetti, bene utilizzarlo per l’abbattimento delle barriere architettoniche». A parlare è Sara Secondini, presidente dell’Associazione Alzheimer Marche, che, senza entrare nel merito della ricollocazione della fontana nella sua sede originaria, auspica che l’Amministrazione comunale di Jesi, approfittando del lascito del benemerito cittadino Cassio Morosetti «dia attuazione quanto prima al Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, piano a suo tempo approvato ma mai realizzato per mancanza di fondi, al fine di permettere alle persone più fragili di fruire appieno dei servizi che la città offre, per consentire loro una vita più agevole e certamente più dignitosa».

Dopo Croce Rossa Jesi, anche la onlus che si occupa di migliorare la qualità della vita dei malati di Alzheimer e dei loro familiari ha deciso di intervenire nel dibattito.