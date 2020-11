Carlo Urbani, la meritata pausa dei sanitari dopo 1138 tamponi in un giorno | Password Magazine

JESI – Una pizza tra colleghe, dopo una giornata di lavoro. A concedersi un momento di tranquillità è il gruppo covid del Laboratorio Analisi dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi, intrappolato in uno scatto postato sui social dall’assessore alla Sanità Maria Luisa Quaglieri: «Dopo 1138 tamponi fatti oggi – scrive l’assessore – una pizza è più che meritata». La foto è stata condivisa ieri anche sulla pagina Facebook del Comune di Jesi e accompagnata da commenti di ringraziamento rivolti alle operatrici per gli sforzi compiuti in giornata.

Al Carlo Urbani attualmente sono ricoverate 72 persone: 50 sono in reparto covid, 6 sono in terapia intensiva, 12 in semintensiva e 4 isolate al Pronto soccorso.