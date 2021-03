«Atti vandalici e degrado al parco Le Querce, occorre agire nel concreto». | Password Magazine

CASTELBELLINO – «Atti vandalici, incuria e degrado al Parco Le Querce, occorre agire nel concreto per risolvere la situazione». A parlare è Ritroviamo Castelbellino, gruppo all’opposizione, che ha presentato un’interrogazione in Consiglio comunale alla luce dei recenti episodi di vandalismo al parco di Stazione e della campagna di sensibilizzazione al senso civico promossa dall’Assessorato alla Cultura, Turismo e Politiche Giovanili.

Nell’interrogazione, la minoranza, con a capo la consigliera comunale Federica Carbonari, chiede quali sono concretamente le risorse e i programmi che il Comune intende adottare per contrastare il fenomeno.

«Questo perché crediamo che al di là delle tante parole si debba poi agire nel concreto – fa sapere Ritroviamo Castelbellino – Ad ogni modo, la risposta ricevuta è stata non solo incompleta, ma rivolge a noi le domande utilizzando toni non certo “adatti e adeguati ” al ruolo istituzionale che si sta svolgendo e ad un atto pubblico».

Ritroviamo Castelbellino puntualizza: «Vorremmo ricordare che nel Consiglio comunale del 1 luglio 2020 abbiamo proposto l’attuazione di specifici programmi volti a tutelare la sicurezza urbana, la videosorveglianza e quant’altro di necessario, raccogliendo proprio quelle che erano le problematiche importanti dei cittadini ma puntualmente abbiamo sempre visto rigettare tutte le nostre proposte». «Eppure oggi – aggiunge -nei programmi della maggioranza c’è proprio l’attuazione di queste proposte. Ci chiediamo, cosa è cambiato?».

Infine: «Vorremmo infine far presente che non è colpa nostra se il paese è ridotto così perché negli ultimi vent’anni, ad amministrare il territorio comunale non è stato certo il nostro gruppo di RitroviAmo Castelbellino. Da ultimo, contrariamente a quanto asserito dall’assessore nella sua risposta /interrogazione, compito dell’Amministrazione comunale non è solo quello di promuovere ma è anche e proprio quello di istruire ed educare i propri cittadini al rispetto delle regole, anche prevedendo ed applicando apposite sanzioni».