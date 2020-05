Bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti riaprono il 18 maggio: ok dal Governo

L’Italia riapre il 18 maggio. È quanto emerso dall’incontro di oggi tra Governo e Regioni e confermato dal Ministro Francesco Boccia: «Tra qualche giorno – ha detto -. sulla base dei dati del monitoraggio del ministero della Salute, arriveranno le linee guida nazionali per consentire alle Regioni di riaprire dal 18 maggio commercio al dettaglio, bar e ristoranti, estetisti e parrucchieri; garantendo la massima sicurezza sul lavoro, seguendo i protocolli Inail-Cts».

Le Regioni dunque potranno riaprire in autonomia ma se fosse necessario bloccare una nuova diffusione del virus, il governo potrà intervenire tempestivamente. «Il raccordo con i presidenti – aggiunge Boccia – continuerà ad essere permanente. Governo e Regioni, insieme, abbiamo messo in sicurezza il sistema sanitario, adesso è il momento della ripartenza in sicurezza».