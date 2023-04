Inaugura al Parco del Vallato la seconda sede del Centro di Aggregazione Giovanile - Password Magazine

JESI – Anche (perché no?!?) il vecchio, caro, sempre attuale e mai ripudiato calcio balilla, tra le attività previste nella giornata di domenica 16 aprile dal Centro Aggregazione Giovanile Parco del Vallato in quella che dovrebbe essere (dubitativo d’obbligo stando ai rischi meteo di questo periodo) una giornata all’aria aperta all’insegna del divertimento, dell’allegria, del benessere e della responsabilità. Una festa di primavera, la prima di una lunga serie, proposta a giovani e meno giovani, che avrà inizio con l’apertura, alle 10, del CAG presso la casa colonica (pennelli e tavolozza in mano ai neo artisti per dare toni e colori ai muretti del parco siempre – secondo l’antica formula sempre in uso in Spagna e dintorni – si el tiempo no lo impide …) e proseguirà con l’allegra brigata dei partecipanti al gioco a squadre in giro per la città ‘a caccia di … (iscrizioni, gratuite, entro sabato 15 ore 13 inviando un sms al whatsapp al 347 523 19 923 con scritto ‘A caccia di … ‘ nome e cognome del capogruppo e numero componenti).

Prima di pranzo, intorno alle 12.45 premiazioni dei ‘cacciatori’ più bravi e fortunati, alle 15.45 apertura iscrizioni per il torneo (a coppie) di biliardino (premi per le prime tre coppie classificate: avviso ai principianti, occhio ai cinquantenni, sono agguerritissimi …) gran finale con l’esibizione di parkour la disciplina che consiste nel compiere un percorso superando ostacoli di qualsiasi genere in maniera veloce ed efficace adattando il proprio corpo all’ambiente circostante. Roba per atleti veri (i cinquantenni? Meglio il biliardino …).

«Un secondo mattoncino (il primo, la recente istallazione della panchina viola della Gentilezza, da qualche giorno inaugurata al Parco del Vallato ndr ) – così il vicesindaco Samuele Animali presentando l’iniziativa oggi nell’aula consiliare – su un percorso di attenzione e di educazione nei confronti di una delle zone ‘sensibili’ della città». Gestione affidata alla Cooperativa Costess, rappresentata dal coordinatore Doriano Pela che ribadisce «l’urgenza e l’importanza di affrontare problematiche di strettissima attualità legate all‘aggregazione e alla necessità di indirizzare le giovani generazioni in attività consapevoli e responsabili». Solo l’inizio di un progetto sociale a lunga scadenza, di una graduale educazione dei fruitori degli spazi pubblici (e non), una sfida proiettata nel futuro che vede unite amministrazione comunale e associazioni del territorio, da vincere, avverte Doriano Pela, con una delle armi più efficaci da sempre in circolazione, un’arma che collaboratori, coordinatori, volontari dovranno costruire e potenziare giorno dopo giorno ognuno al proprio interno, la Pazienza …. (g.a.)