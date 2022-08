UnVoltoXFotomodella, ecco le miss vincitrici della tappa di Castellaro - Password Magazine

SERRA SAN QUIRICO – Grande successo alla Sagra del Coniglio in Porchetta di Castellaro per la selezione ufficiale regione marche del famoso concorso di bellezza Nazionale UnVoltoXFotomodella, il concorso gestito da Valentina Papi che ha visto sfilare miss provenienti da tutta la regione Marche.

Tantissime le miss in gara che hanno sfilato per conquistare le ambite fasce della selezione.

La serata è stata intervallata da Flash moda delle nuove collezioni delle tshirt di OH SHIT, mentre il trucco delle ragazze è stato curato da Skin Studio Estetica Avanzata di Senigallia.

La serata, presentata da Matteo Pasquali, è stata intervallata da momenti di spettacolo e canto della bravissima cantante Aura Darco.

A vincere la selezione è è stata la bellissima Sirin Bejaoui, riccia fisico statuario di Collemarino (AN), a seguire la bella Federica Argentati di Senigallia, Sarah Matande di Castelbellino (AN), Martina Tonini di Fabriano (AN), Blanche Yogo di Falconara Marittima (AN).

Una vera e propria sfida di bellezza, per le bellissime ragazze in gara, presente alla selezione anche la vincitrice della precedente tappa Cristina Tarasdi Matelica (MC).

La finale regionale sarà Giovedì 25 agosto al ristorante ACQUAPAZZA di Senigallia dove saranno selezionate le Miss per la finale nazionale a rappresentanza della nostra regione insieme alle 50 finaliste provenienti da tutta Italia.

(Foto Roberto Torelli e Sergio Franconi)