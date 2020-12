"Buon Compleanno Imperatore" iniziativa online su Federico II con l'Ente Palio | Password Magazine

JESI – Oggi, 26 dicembre, si celebra il compleanno dell’imperatore Federico II, nato nell’omonima piazza di Jesi 826 anni fa, in quel famoso 1194. Dal 2017 si festeggia, presso il Teatro Moriconi prima e nel Museo Federico II poi, la ricorrenza con un evento chiamato Buon Compleanno Imperatore. Nell’anno della pandemia da covid-19 e con i musei chiusi ormai da diverse settimane, l’iniziativa trova posto online, all’interno della rassegna “Natale con San Floriano” realizzata dall’Ente Palio San Floriano, tra i principali protagonisti ogni anno di Buon Compleanno Imperatore, con la collaborazione del Museo Federico II e dell’Associazioni Il Sipario, e grazie al supporto di molte altre realtà.

Due gli appuntamenti. Il primo una poesia monologo alle 12:30 sulla pagina facebook e in quella instagram dell’Ente Palio San Floriano intitolato “Gli auguri dell’Imperatore”, realizzato con la collaborazione dell’Associazione Il Sipario, testi di Emanuela Corsetti, interpretazione di Fabio Ragni.

Il secondo sarà invece una performance attoriale, sempre in video e sempre sulla pagina facebook dell’Ente Palio, da parte dell’Associazione Willer & Carson (autori del progetto di improvvisazione teatrale “Stupor Mundi”). Michael Bonelli ed Eugenia Monti riprenderanno i panni del Prof. Scognamiglio e di Concettina (già vestiti nel PaliOnline di Maggio) per “La nascita di Federico II“. Uscita alle ore 21:00.

Si tratterà dell’ultimo contenuto digitale per la rassegna “Natale con San Floriano” che ormai dal 12 dicembre invade tutti i principali social media con un ottimo successo. Rassegna che continuerà con il mercatino (in collaborazione con hobbisti locali) e grazie al concorso di Natale (in collaborazione con il CTG Vallesina) fino al 6 gennaio.

Dedicati all’Imperatore anche altri contenuti già pubblicati come la serie di video “A Tavola con Federico” dove, grazie al personale Museo Federico II, abbiamo potuto scoprire 3 piatti presi dai ricettari di Federico II. I video:

– Scapeta Piscium

– De Crispis

– Fave Infrante