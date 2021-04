Campagna di screening anti-covid nelle farmacie per gli studenti | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Al via una campagna di screening per la prevenzione del covid rivolta a bambini e adolescenti. A proporre l’iniziativa i comuni di Maiolati Spontini, Castelplanio e Poggio San Marcello, d’intesa con l’Istituto scolastico comprensivo “Carlo Urbani” e in collaborazione con le farmacie “Moje”, “Gianfranceschi” e “Falaschi”. Lo screening sarà su base volontaria e sarà rivolto alla popolazione scolastica tra i 5 e i 14 anni che frequenta la scuola dell’infanzia, la primaria e la scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo e la scuola dell’infanzia “Pallavicino” di Moie. Le famiglie interessate possono liberamente contattare una delle tre farmacie coinvolte. Saranno effettuati tamponi antigenici rapidi (Covid-19 box test antigenico rapido destinato alla rilevazione qualitativa degli antigeni nucleocapsid SARSCoV-2). I tamponi saranno effettuati tra l’8 e il 23 aprile. Sarà messo a disposizione un solo tampone per ciascun alunno o alunna.

Lo scorso gennaio, prima del ritorno in classe dopo le vacanze natalizie, il comune di Maiolati Spontini aveva già organizzato uno screening per gli studenti, ora l’iniziativa è promossa insieme dai tre Comuni dell’Istituto comprensivo.

«Abbiamo scelto – spiega il sindaco Tiziano Consoli – di coinvolgere le farmacie del territorio, che ringrazio per la loro disponibilità, e di concordare lo screening con i sindaci Fabio Badiali e Giuseppina Spugni, dei comuni di Castelplanio e Poggio San Marcello, dove risiedono gli alunni e le alunne dell’Istituto comprensivo. Abbiamo ampliato la fascia di età rispetto allo screening di gennaio includendo anche chi frequenta l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, rispondendo alle richieste delle famiglie. Il monitoraggio coprirà un periodo di due settimane così da permettere ai genitori e ai farmacisti di concordare gli appuntamenti in sicurezza e in base alle loro disponibilità. La comunicazione alle famiglie è stata inoltrata dal dirigente scolastico Vincenzo Moretti, che ha condiviso anche questa campagna di controllo sulla diffusione del Covid. Ovviamente l’adesione è volontaria e il tampone sarà somministrato dai farmacisti nelle loro strutture. L’iniziativa è finanziata con i fondi Covid di ciascuno dei tre Comuni. Sebbene il comune di Maiolati Spontini abbia avuto una scarsa percentuale di positivi nella fascia 6-14 anni, questo approccio permette un monitoraggio della situazione Covid nel mese di aprile per favorire la conclusione in sicurezza dell’anno scolastico. La preziosa collaborazione delle farmacie rappresenta un’idea innovativa, che garantisce maggiore capillarità di fruizione dei test. Auspichiamo – conclude il sindaco – la massima partecipazione».

Per le prenotazioni

Farmacia Moje: tel. 0731702594 o tramite whatsapp al numero 3703379728

Farmacia Gianfranceschi tel. 0731813543 (in orario 8,45-12,45 e 16,45-19,45)

Farmacia Falaschi tel. 0731701975