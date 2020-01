Capodanno solidale a Jesi, più di 400 commensali al Cenone

JESI – Capodanno a Jesi all’insegna della solidarietà. Ammonta a circa 4 mila euro il ricavato dal Cenone di San Silvestro che, come consuetudine, è stato organizzato da Comune di Jesi e Jesiservizi. L’incasso, al netto delle spese sostenute, sarà devoluto in beneficenza, a favore delle associazioni Anfass, Adra, Iom e Amicizia a domicilio. Al mercato coperto di via Mercantini, erano presenti 455 commensali. La serata è trascorsa una portata dopo l’altra, allietata da speciali momenti di intrattenimento e allegria. Divertente la tombola che ha permesso al vincitore di aggiudicarsi in premio un bassorilievo a forma di civetta, scolpito su un vecchio coppo, opera dell’artista Marco Massacci.

Dopo il brindisi in sala, si sono spostati tutti in piazza della Repubblica per il conto alla rovescia dal palco allestito sotto il teatro, dove si sono esibiti gli EasyPop.