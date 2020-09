Coltivava marijuana in casa, denunciato un 35enne | Password Magazine

VALLESINA – Coltivava marijuana in casa, denunciato. É l’esito dell’operazione dei carabinieri, nell’ambito dei controlli antidroga resi ancora più intensi durante il week end. A finire nei guai un un 35enne straniero che i militari della Stazione dei carabinieri di Staffolo hanno scoperto coltivare marijuana in una serra allestita all’interno della propria abitazione. Il denunciato, residente in Vallesina, aveva ricreato nell’appartamento proprio una stanza ad hoc per la cura di circa 30 piante: uno spazio occultato dietro una parete finta, nascosto dietro un mobile per sfuggire ad eventuali controlli da parte di forze di polizia. Con i carabinieri di Staffolo però non è andata bene: i militari hanno infatti scovato il posto, scoperto il trucco e il manufatto che tentava di nascondere la piantagione. Continueranno incessanti i servizi di controllo da parte dei carabinieri della Compagnia di Jesi per il contrasto della produzione, cessione e detenzione delle sostanze stupefacenti destinate perlopiù ad un utenza giovanile.

A cura di Chiara Cascio