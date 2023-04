Dà in escendescenze sotto casa della ex, arrivano i carabinieri - Password Magazine

ANCONA – Nottata particolarmente agitata per una coppia di 35 anni anconetani.

Tutto scaturisce da un litigio avvenuto tra un uomo e la sua ex.

Il 35enne, nel cuore della notte, aveva deciso di addentrarsi nell’abitazione ove non viveva più da mesi per verificare che la ex fosse sola e non in compagnia di qualcun’altro. I genitori di lui, notando l’assenza del ragazzo in casa, erano usciti a cercarlo, difatti, lo avevano immediatamente trovato sotto casa della ex compagna mentre, all’interno della propria macchina, rifletteva sul trascorso della propria vita .

I genitori lo hanno così fatto salire sulla propria macchina, tentando di consolarlo per la fine della relazione, fino a quando il giovane è andato in escandescenza, è sceso al volo dalla macchina e ha iniziato a minacciare i propri familiari. Subito allertati, sono giunti sul posto i carabinieri della radiomobile, unitamente a personale del 118. Verbalmente i militari sono riusciti a calmare il ragazzo che è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti ed è proprio all’interno del Pronto soccorso che ha raggiunto l’apice dell’ira: non volendosi sottoporsi ad accertamenti clinici, ha inveito contro i carabinieri che hanno tentato in ogni modo di fermarlo, riuscendoci con non poca fatica e subendo, inoltre, delle contusioni derivanti dalla colluttazione. Fortunatamente il tutto si è risolto senza gravi conseguenze per nessuno. L’interessato è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.