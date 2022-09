Danni all’auto in sosta e aggressione al proprietario, denunciati i due responsabili - Password Magazine

JESI – Denunciati i due giovani che nella serata del 25 settembre hanno danneggiato un’auto e poi aggredito il proprietario, finito in ospedale.

Gli operatori del Commissariato di PS di Jesi, mentre svolgevano servizi di controllo del territorio, domenica scorsa, intorno alle 20.30, erano tempestivamente intervenuti in via Giacomo Acqua per una condotta di danneggiamento in atto. Giunti sul posto segnalato, i poliziotti avevano constatato la presenza di un cittadino, 52enne, spaventato e con diverse escoriazioni.

L’uomo aveva riferito di aver visto dalla finestra della sua abitazione sua un ragazzo che stava danneggiando con calci e pugni la sua autovettura, parcheggiata sotto casa, sulla pubblica via.

Accompagnato dal figlio, era sceso in strada a controllare: a quel punto il ragazzo, vistosi scoperto, si era dato alla fuga, unitamente ad un altro giovane. Il 52enne si era quindi messo all’inseguimento dei due raggiungendo l’autore del danneggiamento con l’intento di immobilizzarlo: ne era scaturita una colluttazione che aveva visto l’intervento del secondo ragazzo – al quel momento estraneo ai fatti – finalizzato a proteggere l’amico e quindi a guadagnare la fuga.

Il proprietario però non aveva mollato ed era nuovamente riuscito a raggiungere i due e immobilizzare il responsabile dei danni dell’auto: a quel punto era ripreso il “parapiglia” terminato solo all’arrivo degli uomini del Commissariato i quali hanno provveduto ad interrompere la lite e ad accompagnare i due ragazzi in Ufficio per procedere alla loro identificazione.

Per uno dei due, visibilmente alterato per l’assunzione di sostanze alcoliche, si è reso necessario l’intervento dei sanitari che hanno proceduto a condurlo al Pronto soccorso ove gli è stata riscontrata l’assunzione massiva di

sostanze alcoliche.

Il proprietario dell’auto, trasportato anche lui in ospedale da un’ambulanza della Croce Verde, aveva riportato contusioni così come il figlio, intervenuto per prestare assistenza durante le fasi dell’aggressione-

Il tutto si è concluso con una denuncia per lesioni a carico di un giovane e per lesioni e danneggiamento a carico dell’altro.