Maiolati, coltivava piante di marjiuana nel sottotetto: 40enne denunciato | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Coltivava marijuana in casa ma l’attività criminosa non è sfuggita ai carabinieri. Nell’ambito delle attività predisposte per il contrasto della detenzione illegale di sostanze stupefacenti, i militari della Compagnia Carabinieri di Jesi hanno sorpreso e denunciato un cittadino 40enne, residente nel comune di Maiolati Spontini, per la coltivazione illegale dello stupefacente.

In particolare, i militari della Stazione di Moie hanno individuato un sottotetto adibito a serra dove le piante venivano fatte crescere e successivamente essicate.

Il blitz dei carabinieri nell’abitazione ha permesso di sequestrare alcune piantine in crescita e dei rami posti in essiccazione. Le attività di contrasto di detenzione, coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti, prioritarie per i Carabinieri, continueranno incessanti al fine di arginare il fenomeno criminoso.