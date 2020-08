Dimissioni Elezi, subentra in Consiglio Katia Montalbini | Password Magazine

JESI – Formalizzate stamattina in Consiglio comunale le dimissioni della consigliera comunale di Patto x Jesi Lindita Elezi. Accede allo scranno consiliare al suo posto Katia Montalbini, la prima dei non eletti ad aver dato la disponibilità ad assumere l’incarico. «Faccio un ringraziamento per l’accoglienza – sono state le sue prime parole da consigliera comunale -. Sarà per me un orgoglio e un privilegio entrare in questa maggioranza e poter contribuire a migliorare la vita dei nostri cittadini».

Il presidente di Patto x Jesi Luciano Pacenti e tutto il direttivo, seppur rammaricati per la perdita in Consiglio della Elezi, ora in corsa per le regionali, esprimono la propria soddisfazione per il lavoro svolto da quest’ultima sia come consigliera sia, nell’ultimo anno, nella carica di capogruppo consiliare del movimento: «Siamo ancor più soddisfatti di prestare alla Regione la sua figura professionale, distintasi sempre per il suo spirito lavorativo, sempre coerente, concreto e serio. Serietà dimostrata sia nei tre anni di legislatura, conclusasi con dimissioni spontaneamente consegnate al Sindaco di Jesi ancor prima di intraprendere la candidatura regionale – si legge in una nota – Patto Per Jesi augura infine un buon lavoro alla nuova insediata alla carica di consigliera Katia Montalbini».