Droga e minori, scattano i controlli dei carabinieri | Password Magazine

JESI – Una denuncia a piede libero e due segnalazioni: è questo l’esito dell’attività straordinaria di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti tra minorenni, da parte della Compagnia Carabinieri di Jesi che, in questi giorni, sta svolgendo servizi ad hoc per fronteggiare il fenomeno. Ieri pomeriggio altri sequestri tra Jesi e Chiaravalle, tutti a carico di giovani minorenni. In totale i militari dell’aliquota radiomobile di Jesi e della Stazione di Chiaravalle hanno sequestrato due sigarette contenenti stupefacente – i cosiddetti “spinelli” – e circa 30 grammi di marijuana, in parte divisa in 10 dosi e in parte nascosta in una busta. Continuerà l’attività di contrasto da parte dei Carabinieri di Jesi al fine di arginare il fenomeno dello spaccio tra giovani e minorenni.