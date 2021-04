Elisa e Franco, 60 anni insieme: nozze di Diamante per i coniugi Landi | Password Magazine

JESI – La famiglia Landi domani sarà in festa per le nozze di diamante di Elisa Trillini e Franco Landi.

Il loro è un amore puro e solido che dura da 60 anni, da cui sono nate ben quattro figlie.

Un rapporto che dura così tanto è molto prezioso e meriterebbe di essere festeggiato come si deve. Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria tutto ciò non sarà possibile ma è importante portare questa testimonianza da cui si può notare la bellezza di come la vita può essere condivisa per lungo tempo affrontando insieme le difficoltà ma raccogliendo anche tutte le gioie e i frutti che un amore fatto di rispetto reciproco può portare.

Oggi la felicità quindi anche per i figli e i nipoti.

Elisa da ragazza ha conosciuto Franco perché gli passava sempre sotto casa, in via XX settembre con la sua moto, un giorno si sono incontrati e da lì non si sono più lasciati.

Si sono sposati il 29 aprile del 1961 e dalla loro unione sono nate ben 4 figlie che li hanno resi nonni di 3 nipoti. Da poco hanno avuto anche il piacere di diventare bisnonni.

Il 29 aprile 2011 hanno festeggiato invece le nozze d’oro rinnovando le loro promesse nella Chiesa di San Francesco e il pranzo al “Ristorante da Gina parco Colle Elisa” animato dal gruppo folcloristico “La Damigiana”.

In attesa di poter fare un bel pranzo in famiglia per festeggiare il traguardo raggiunto Franco ed Elisa augurano a tutti di poter vivere le stesse emozioni ed arrivare oltre il legame dei 60 anni insieme.