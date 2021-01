Fuga di gas da una tubazione, chiuse alcune strade Camerano | Password Magazine

CAMERANO – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 8.50 nel Comune di Camerano all’incrocio tra via Lauretana e via Salette per una fuga di gas metano dovuta alla rottura di una tubazione sotto la sede stradale. La Squadra di Osimo che è intervenuta ha immediatamente chiuso i contatori che erogano corrente elettrica posti nelle immediate vicinanze e bloccato il traffico lungo la via interessata e limitrofe che incrociano con via Lauretana. Al momento non si segnalano persone coinvolte. La Squadra VVF ha provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri e la ditta incaricata alla riparazione della perdita.