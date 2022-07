Tenta di derubare un’anziana, arrestato dai carabinieri - Password Magazine

JESI – Arrestato per aver tentato di rubare il tablet a un’anziana. È accaduto ieri sera in una zona a ridosso del centro cittadino: un 25enne straniero, pensando di non essere visto, si è introdotto in un’abitazione per effettuare un furto. Il giovane, probabilmente approfittando di una facile via di ingresso della villetta e della distrazione della padrone di casa, è così entrato e asportato un tablet. La donna però se ne è accorta e ha dato l’allarme ai carabinieri i quali, già predisposti sul territorio per il contrasto dei reati predatori, hanno subito bloccato l’autore del reato è tratto in arresto.