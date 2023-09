Il Teatro Pergolesi diventa una escape room, continua il Festival Pergolesi Spontini - Password Magazine

JESI – Spontini, Pergolesi e un cartellone multidisciplinare che attraversa epoche e generi musicali, sperimentando nuovi format e forme artistiche. Intorno al tema “Salti di gioia” prosegue fino al 26 settembre il viaggio del XXIII Festival Pergolesi Spontini curato dalla Fondazione Pergolesi Spontini, che questa settimana propone cinque appuntamenti.

Si parte giovedì 7 settembre, su più turni, con nuovo format ludico ideato da Pietro Piva, per ragazzi dai 10 ai 16 anni, il pomeriggio, e per gli adulti, in serata: in collaborazione con la Scuola Musicale G.B. Pergolesi, “Pergolesi Escape Room” trasforma il Teatro Pergolesi in un labirinto in cui la via di fuga si guadagna cercando la chiave musicale, tra enigmi, segreti, storie da ricostruire. I partecipanti avranno un’ora di tempo per esplorare, scoprire strani oggetti, risolvere velocemente una catena di misteri, ritrovare lo spartito perduto e infine trovare la via di fuga.

Tra gli eventi dedicati ai due compositori, ci sarà una nuova esecuzione dello “Stabat mater” di Giovanni Battista Pergolesi, l’8 settembre ore 21 presso la Chiesa di San Marco (ingresso libero) con il Time Machine Ensemble diretto da Marco Attura, e il canto del soprano Nikoletta Hertsak e del contralto Federica Moi. Sponsor della serata Bper Banca.

Il progetto rientra nella più ampia strategia della Fondazione Pergolesi Spontini di far diventare la celebre sequenza pergolesiana del 1734 – uno dei brani più celebri e profondi della storia della musica – strumento di azioni di Diplomazia Culturale. Simbolo di fraternità e dialogo tra i popoli e le culture, lo Stabat Mater inizierà da Jesi il suo viaggio partendo poi per Rodi, dove verrà ospitato, in ottobre, all’interno del “Terra Sancta Organ Festival” con il contributo di Istituto Italiano di Cultura di Atene e in collaborazione con Associazione Italiafestival e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Nel programma della serata anche l’adagio per archi op. 11 di Samuel Barber. Eseguito per la prima volta nel 1938, è la pagina più celebre del compositore statunitense che lo trasse dal secondo movimento del suo Quartetto per archi op. 11, composto nel 1936, non già però nella veste originaria, ma in una trascrizione per orchestra d’archi. Il suo carattere elegiaco e meditativo, quasi di preghiera, ha di fatto reso questo adagio la trasposizione musicale del dolore.

Sabato 9 settembre ore 21 al Teatro Pergolesi la Compagnia della Corona presenta la divertentissima musical comedy “La Famiglia Addams. Commedia musicale d’altri tempi”, prima data della nuova tournée 2023-2024.

Un grande classico che farà divertire grandi e piccini, una serata indimenticabile da vivere con tutta la famiglia e da morire… dal ridere. Basata sul fumetto creato da Charles Addams negli anni ‘30 questa divertentissima musical comedy, nata dalla penna e dall’estro di Andrew Lippa, Marshall Brickman e Rick Elice, ha visto il suo esordio nel 2010 a Broadway. Ispirandosi alla nota serie televisiva degli anni ‘60 la Compagnia della Corona riporta in scena le vicende paradossali e dense di black humour di questa sgangherata famiglia… d’altri tempi. Educational partner della serata è Trevalli Cooperlat, social & media team è Taffo Funeral Services di Ancona.

Tra gli appuntamenti diffusi in Vallesina, tornano i concerti “Residart” di musica da camera in collaborazione Residart Festival e Orlando European Summer Course for Chamber Music: si parte domenica 10 settembre ore 11 nel Giardino di Villa Trionfi Honorati a Jesi, con il Quartetto Elmore in un programma di musiche di Beethoven e Schubert.

Sempre domenica 10 settembre, alle ore 21 al Teatro Pergolesi di jesi, il “Concerto Barocco”: Federico Guglielmo, Primo Violino di spalla di The Academy of Ancient Music di Christopher Hogwood, vincitore di alcuni tra i maggiori concorsi nazionali ed internazionali di violino e musica da camera, si esibisce come violino solista e direttore dell’Accademia d’Archi “G.G. Arrigoni”, compagine nata nel 2009 che si rivolge a giovanissimi musicisti quale laboratorio per il perfezionamento nell’ambito della musica da camera e di quella orchestrale.