Moie, auto si ribalta dopo lo scontro: ferito in eliambulanza a Torrette - Password Magazine

MOIE – I soccorsi sono intervenuti questo pomeriggio a Moie di Maiolati Spontini, in via Papa Giovanni XXIII, all’incrocio con Via Trieste, per un incidente stradale con due auto coinvolte di cui una si è ribaltata.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi.

Uno dei due conducenti è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette, ad Ancona, a bordo di Icaro, atterrata nelle prossimità.