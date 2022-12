Inaugura il Centro di Interpretazione del Paesaggio - Password Magazine

JESI – Taglio del nastro per il Centro di Interpretazione del Paesaggio, a Palazzo Balleani Vecchio, presso l’Istituto Marchigiano di Enogastronomia. All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, il prefetto di Ancona Darco Pellos, la consigliera Lindita Elezi, il presidente dell’Imt (Istituto Marchigiano di Tutela vini) Antonio Centocanti e l’assessore all’ambiente e al turismo Alessandro Tesei.

All’interno del progetto europeo Adrilink (Adriatic Landscape Interpretation Network), già avviato nel 2021, per lo sviluppo e la promozione del patrimonio culturale e paesaggistico della regione adriatica, il Cip di via Conti è uno dei 10 centri dislocati tra Italia, Albania, Bosnia, Croazia, Grecia, Serbia e Slovenia. Il Comune di Jesi, come ente capofila, propone un itinerario interattivo con percorsi sensoriali e immersivi nella Vallesina, ciclopedalata virtuale nel paesaggio naturale e tra i borghi marchigiani, visori di realtà virtuale lungo l’Esino.

“Consolidiamo un presente e costruiamo un futuro”, ha sottolineato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, “rafforzando le relazioni all’interno e al di fuori del nostro paese e della nostra città. Adrilink è un progetto che vive dentro la bellezza e l’importanza del territorio che abbiamo intorno, dove il mar Adriatico diventa l’abbraccio tra i popoli”.

Marco Cardinaletti di Eurocube, ideatore e realizzatore, lo descrive come “un progetto nato sul territorio che costruisce un partenariato con l’altra parte dell’Adriatico. Un’idea imprenditoriale, culturale e di valorizzazione del turismo”. Per fare rete è stata creata anche una “Landscape lovers Card”, un prototipo di carta che verrà consegnata ai primi 1000 visitatori del centro e che permetterà di agganciare servizi anche presso gli altri Cip.

Il ruolo di Jesi è stato rimarcato dalla consigliera comunale Lindita Elezi, che ha portato i saluti del presidente Acquaroli: “Questo progetto, iniziato con la precedente amministrazione, vede oggi Jesi come ente capofila. Tutto ciò che ha di buono questa regione va portato fuori e va fatto conoscere”. Insiste il presidente Imt Antonio Centocanti sulla competitività della nostra regione: “Vicende come pandemia e terremoto hanno ancor più messo in luce la rilevanza del turismo. Grazie alla collaborazione tra i comuni della Vallesina stiamo facendo tutela del territorio, creando un’economia importante”.

Questo l’invito del prefetto Darco Pellos alle Marche: “Jesi, non a caso luogo di nascita di Federico II, è sempre stata una zona di passaggio. I marchigiani, con le loro eccellenze, dovrebbero farsi conoscere di più. I prodotti, l’enogastronomia, la storia, la natura, l’arte di questa regione sono una forte attrattiva”. Per l’assessore Alessandro Tesei il progetto è un punto di partenza: “Attraverso la collaborazione, dobbiamo far sì che la Vallesina possa parlare con un’unica voce”.

Il 26 dicembre sarà possibile visitare il centro gratuitamente. A seguire, dal 5 gennaio in poi, il Cip sarà aperto dal giovedì al sabato, dalle 10 alle 13 al prezzo di 3 euro per gli adulti, 1 euro sotto ai 25 anni e ad ingresso libero fino a 5 anni. Di seguito l’indirizzo del sito ufficiale del progetto Adrilink: adrilink.adrioninterreg.eu

A cura di Angela Anconetani Lioveri