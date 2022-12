Cavalcavia, nei pressi del cantiere il primo spazio Urbano-tattico - Password Magazine

JESI – Scacchiera, labirinto, twister, salto in lungo: a Jesi prende forma il primo spazio Urbano-tattico, realizzato nei pressi del cantiere del cavalcavia, in via Gramsci. «Basta poco per cambiare il volto di una strada e creare spazi gioco, colorati e attrattivi – è il commento del sindaco Lorenzo Fiordelmondo -. Un vero e proprio laboratorio di creatività». Pennelli e colori, nella giornata di ieri tutti hanno potuto prendere parte alle attività volte a trasformare questa area di cantiere in una zona dedicata al gioco e a misura di bambini e bambine.