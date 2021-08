CORINALDO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata in via San Vincenzo, a Corinaldo, per un incendio nella discarica del paese. La squadra di Senigallia, in collaborazione con i colleghi di Arcevia ed Ancona, ha provveduto a spegnere le fiamme che hanno avvolto circa 600 metri quadri di secco residuo ed a mettere in sicurezza la zona dell’intervento.