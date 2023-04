Incendio all’impianto fotovoltaico, vigili del fuoco spengono le fiamme - Password Magazine

MONSANO – I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di ieri in Via Marche, a Monsano, a causa di un incendio che si è sviluppato nel quadro elettrico di un impianto fotovoltaico, installato in un capannone in disuso. La squadra di Jesi intervenuta con due autobotti, in collaborazione con l’autobotte e l’autoscala proveniente dalla Centrale VVF di Ancona ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando tecniche specifiche, evitando così il propagarsi dell’incendio al capannone e successivamente alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia locale del posto ed il tecnico che si occupa della manutenzione dell’impianto.